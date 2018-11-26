В МИД РФ назвали конфликта на Азове предвыборной кампанией Порошенко

Конфликт с украинскими кораблями в районе Керченского пролива связан с предстоящими в Украине президентскими выборами и является попыткой Петра Порошенко «встряхнуть» Украину, заявил статс-секретарь, замглавы МИД России Григорий Карасин.

«Очевидно, что это — провокация, продуманная по времени, месту и форме», — сказал российский дипломат агентству «РИА Новости». «Понятны цели — «встряхнуть» Украину объявлением военного положения, мобилизовать антироссийские настроения Запада, ужесточить антироссийские санкции», — добавил Карасин. «На этом фоне Порошенко, видимо, проще разворачивать свою предвыборную кампанию», — резюмировал он.

Напомним, вчера в Азовском море произошел инцидент с артиллерийскими катерами «Бердянск» и «Никополь», а также рейдовым буксиром «Яны Капу» ВМС Украины. По данным ФСБ России, украинские корабли вошли в территориальные воды России без разрешения и направились к Керченскому проливу, проигнорировав требование остановиться.

ВМС Украины сообщали, что российские пограничники открыли огонь по украинским кораблям. В результате обстрела пострадали три моряка. Позднее в Сети появилось видео, как один из российских кораблей таранит украинский буксир.

Из-за инцидента в Азовском море президент Украины Петр Порошенко и Совет национальной безопасности и обороны Украины приняли решение ввести в стране военное положение на 60 суток. Окончательное решение будет принято на заседании Верховной рады Украины 26 ноября. Минобороны Украины привело войска в боевую готовность.

Выборы президента Украины должны состояться в мае 2019 года.