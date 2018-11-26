Климкин пригрозил России применением силы

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина попытается решить конфликт в Керченском проливе мирным путем, но оставляет за собой право на самозащиту. Об этом он сказал на брифинге в понедельник, передает УП.

«Украина будет искать пути мирного урегулирования спора, как это предусмотрено статьей 33 устава ООН, но, безусловно, сохраняет за собой возможность применения права на самозащиту, как это определено в статье 51 устава Организации Объединенных Наций», — подчеркнул Климкин.

По его словам, Украина сейчас общается со всеми западными партнерами, чтобы те задействовали «все меры и рычаги» с целью освобождения украинских моряков и судов.

«Хочу подчеркнуть, что в соответствии с международным правом статус захваченных экипажей должен рассматриваться в соответствии с Женевской конвенции 49-го года. Поэтому наши моряки являются военнопленными», — отметил министр.

Напомним, что вчера в районе Керченского пролива в Черном море пограничные катера ФСБ РФ открыли огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины.

В результате, по данным ВМС, россиянами были захвачены три корабля и ранены 6 украинских военнослужащих.

Президент Петр Порошенко попросил Верховную Раду рассмотреть на внеочередном заседании в понедельник решение о введении военного положения в Украине.