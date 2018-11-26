Климкин объяснил, почему Украина не разрывает дипотношения с РФ

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин объяснил, почему официальный Киев не разрывает дипломатические отношения со страной-агрессором. Об этом он заявил в понедельник на брифинге для журналистов, сообщает «Европейская правда».
«Мы по факту не имеем дипломатических отношений. Это формальность, поскольку наши дипломаты в России по определению не могут осуществлять никакой дипломатической деятельности в стране-агрессоре. Они исключительно сосредоточены на том, чтобы помогать (украинцам), в том числе политическим заключенным. Мы всегда исходили из этой позиции», — заявил министр.
Он подчеркнул, что в сегодняшних условиях пребывание на территории страны-агрессора для украинских граждан является опасным.
Вместе с тем Климкин признал, что российские дипломаты, работающие на территории Украины, сотрудничают с российскими спецслужбами.
«Что касается российских дипломатов здесь, то обычно они работают на спецслужбы. Никаких других функций у них тут в Украине быть не может», — сказал министр.
В то же время Климкин анонсировал в связи с этим «ряд мер», но не стал раскрывать детали.
«Мы находимся в тесном контакте с нашими друзьями и партнерами и дальнейшие шаги, безусловно, будут. Ожидайте», — сказал он.
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