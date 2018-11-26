Климкин объяснил, почему Украина не разрывает дипотношения с РФ

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин объяснил, почему официальный Киев не разрывает дипломатические отношения со страной-агрессором. Об этом он заявил в понедельник на брифинге для журналистов, сообщает «Европейская правда».

«Мы по факту не имеем дипломатических отношений. Это формальность, поскольку наши дипломаты в России по определению не могут осуществлять никакой дипломатической деятельности в стране-агрессоре. Они исключительно сосредоточены на том, чтобы помогать (украинцам), в том числе политическим заключенным. Мы всегда исходили из этой позиции», — заявил министр.

Он подчеркнул, что в сегодняшних условиях пребывание на территории страны-агрессора для украинских граждан является опасным.

Вместе с тем Климкин признал, что российские дипломаты, работающие на территории Украины, сотрудничают с российскими спецслужбами.

«Что касается российских дипломатов здесь, то обычно они работают на спецслужбы. Никаких других функций у них тут в Украине быть не может», — сказал министр.

В то же время Климкин анонсировал в связи с этим «ряд мер», но не стал раскрывать детали.

«Мы находимся в тесном контакте с нашими друзьями и партнерами и дальнейшие шаги, безусловно, будут. Ожидайте», — сказал он.