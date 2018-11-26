Франция призвала РФ отпустить украинских моряков и вернуть корабли

Министерство иностранных дел Франции обратилось к РФ с призывом как можно скорее освободить задержанных украинских моряков и вернуть захваченные корабли.

«Мы призываем Россию как можно скорее освободить задержанных украинских моряков и вернуть захваченные корабли. Принимаемые Россией с весны 2018 года меры по проверке кораблей влияют на морские перевозки и деятельность украинских портов. Мы призываем Россию уважать свободу движения в Керченском проливе и навигации в водах Азовского моря», — говорится в заявлении МИД Франции в понедельник.

В Париже также выразили обеспокоенность ситуацией в Керченском проливе.

«Эта ситуация является прямым следствием аннексии России Крыма в марте 2014 года в нарушение международного права. Франция подтверждает свою приверженность поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Мы призываем Россию и Украину проявить максимальную сдержанность и предотвратить любую эскалацию», — добавили во внешнеполитическом ведомстве.