Франция и Германия могут стать посредниками в конфликте на Азове

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас предложил посредничество Парижа и Берлина в конфликте, начавшемся между Москвой и Киевом после захвата российской стороной трех украинских кораблей. Об этом глава немецкого внешнеполитического ведомства заявил во время визита в Мадрид, передают AFP и немецкое издание Merkur.
Франция и Германия, как отметил Маас, должны действовать в сложившейся ситуации вместе и, «если необходимо, могут выступить посредниками». Подобные действия Берлина и Парижа, как считает немецкий министр, могут помочь сторонам «избежать конфликта, ведущего к серьезному кризису».
Должностные лица министерств иностранных дел всех четырех стран должны встретиться в Берлине 26 ноября на переговорах. Мероприятие, как замечает агентство, было запланировано еще до инцидента в Керченском проливе. Это будет «первая возможность собрать все стороны конфликта», добавил Маас. Речь идет о запланированной ранее встрече политдиректоров стран «нормандского формата», которые должны были быть посвящены вопросу урегулирования ситуации на Донбассе, в частности, на ней планировалось обсудить применение миссии ООН на востоке Украины.
Ранее на своей странице в Twitter Хайко Маас написал, что «события в Украине вызывают беспокойство». «Российская блокада прохода к Азовскому морю неприемлема. Важно, чтобы эта она была снята», — отмечал министр. «Мы призываем обе стороны к деэскалации», — подчеркивал глава немецкого МИД.
Французское министерство иностранных дел, как напоминает Merkur, прежде также раскритиковало действия Москвы в конфликте в Керченском проливе. «Учитывая факты, которые нам известны, ничто, кажется, не оправдывает применение Россией силы», — говорилось в заявлении внешнеполитического ведомства.
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