Воинские части на Донбассе приведены в полную боеготовность

Военнослужащие Объединенных сил усилили бдительность из-за событий на Азовском море, подразделения и воинские части приведены в полной боеготовности. Об этом сообщает руководство Операции объединенных сил.

«По приказу командующего ООС генерал-лейтенанта Сергея Наева военнослужащие объединенных сил усилили бдительность, подразделения и воинские части приведены в полную боевую готовность», — говорится в сообщении.

«Военные уверяют, что, независимо от изменений обстановки, враг не пройдет», — добавляется в нем.