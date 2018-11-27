На западной границе остаются заблокированными шесть пунктов пропуска

Автодороги к пунктам пропуска на западной государственной границе Украины разблокированы ночью и утром во вторник, осложненным остается движение через шесть пунктов.

Как сообщает во вторник пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, все еще осложнено движение через ПП «Шегени», «Краковец» и «Ягодин» на границе с Польшей.

Также ограниченным остается движение через пункты пропуска на границе со Словакией — «Малый Березный» и «Ужгород», а также на границе с Венгрией — «Тиса».

Напомним, что пункты пропуска блокируют «евробляхеры», недовольные условиями растаможки автомобилей, принятыми Верховной Радой.