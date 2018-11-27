Всемирный банк рассмотрит 18 декабря вопрос фингарантий для Украины на $750 млн

Всемирный банк включил вопрос предоставления Украине финансовой гарантии на сумму $750 млн в порядок дня заседания Совета директоров 18 декабря, сообщило Министерство финансов во вторник.
«Окончательные параметры соглашения будут определены Советом директоров Всемирного банка», — сообщило министерство в соцсети Facebook.
Минфин напоминает, что гарантия на политику развития (PBG) — финансовый инструмент Всемирного банка, который может быть использован правительством страны только для получения бюджетной поддержки по результатам внедрения программ стратегических и институциональных реформ.
«Гарантия Всемирного банка поддержит Украину в реализации реформ, в частности, в финансовом секторе и управлении государственными банками, а также обеспечит их дальнейшее внедрение. Гарантия будет действовать 10 лет, что даст Украине возможность получить международное финансирование на более приемлемых условиях, чем при самостоятельном привлечении средств», — прокомментировала министр финансов Оксана Макарова.
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