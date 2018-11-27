Российский суд арестовал 12 украинских моряков «за нарушение границы»

Суд аннексированного Симферополя во вторник арестовал на два месяца 12 из 24 украинских военных моряков, задержанных около Крымского полуострова за нарушение границы России, передает корреспондент российского ТАСС из суда.

Под арест помещены Андрей Опрыско, Сергей Цыбизов, Юрий Будзыло, Владимир Терещенко, Виктор Беспальченко, Владимир Варымез, Михаил Власюк, Богдан Головаш, Сергей Чулиба, Владислав Костышин, Сергей Попов, Роман Мокрюк.

Напомним, что в минувшие выходные российская сторона открыла огонь по трем украинским кораблям в Керченском проливе. Трое украинских военнослужащих были ранены, они госпитализированы. Украинские суда были захвачены и направлены в порт Керчи.