В Кремле не назвали условия возврата Украине захваченных кораблей и моряков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно об условиях, при которых Россия вернула бы Украине захваченные корабли и моряков после инцидента в Керченском проливе. Об этом он заявил российским журналистам.
«Я не могу ответить на ваш вопрос, мне неизвестно о каких-то решениях, которые принимались бы по этой теме», — подчеркнул он, отвечая на вопрос об условиях, при которых военные и корабли могли бы быть возвращены.
Также Песков не стал комментировать сообщение о намерении трех кораблей ВМС Украины якобы скрытно пройти через Керченский пролив.
«Нужно обращаться к нашим пограничникам по деталям», — заявил представитель Кремля. При этом он подчеркнул, что «концептуально ситуация абсолютно очевидная».
Напомним, 25 ноября три корабля Военно-морских сил Украины были захвачены российскими пограничниками с применением силы. Мировое сообщество осудило действия РФ.
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