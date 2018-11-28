Суд РФ арестовал захваченных в Керченском проливе сотрудников СБУ

Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) Андрея Драча, который был захвачен в ходе инцидента в Керченском проливе, сообщает «РИА Новости». Ему предъявлено обвинение в незаконном пересечении государственной границы России.
Напомним, что еще один сотрудник СБУ Василий Сорока был арестован накануне.
25 ноября российские пограничники обстреляли и захватили три украинских военных корабля — катера «Бердянск», «Никополь» и буксир «Яны Капу». В ФСБ заявили, что они нарушили границу России.
Украина расценила произошедшее как акт агрессии. В Кремле инцидент назвали «вторжением в российские воды». Президент РФ Владимир Путин назвал случившееся в Черном море провокацией в интересах Петра Порошенко.
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