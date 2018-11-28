Порошенко сегодня проведет переговоры с директором МВФ

Президент Украины Петр Порошенко проведет переговоры с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард. Об этом он заявил в среду, выступая перед соотечественниками в городе Козелец Черниговской области.

«Сейчас я еду в Чернигов, потом в Киев, и будут переговоры с Кристин Лагард, все будет у нас хорошо», — заявил он.

Порошенко также добавил, что Украина не планирует отменять какие-либо программы предоставления помощи.

Украина ожидает транш от МВФ в размере $2 млрд до конца года. В Фонде ранее сообщали, что юридических препятствий для продолжения сотрудничества в случае введения военного положения нет. Главным условием предоставления траншей кредитов является наличие плана реформ у страны и его реализация властями, подчеркивали в МВФ.