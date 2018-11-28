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Госбюджет за январь-октябрь выполнен с дефицитом в 7 миллиардов

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Госбюджет за январь-октябрь выполнен с дефицитом в 7 миллиардов

Государственный бюджет Украины за январь-октябрь 2018 года был выполнен с дефицитом 7,17 млрд грн при утвержденном в законе о госбюджете предельном уровне 80,6 млрд грн, однако в октябре был зафиксирован профицит 1,14 млрд грн. Об этом сообщила Государственная казначейская служба.

Ведомство уточнило, что дефицит общего фонда за 10 месяцев составил 11,37 млрд грн при установленном на год потолке в 60,54 млрд грн, в том числе в октябре общий фонд был сведен с дефицитом всего 3 млн грн.

В начале ноября Минфин в своем пресс-релизе утверждал, что госбюджет за январь-октябрь этого года выполнен с дефицитом 4,8 млрд грн, в том числе по общему фонду — 10,5 млрд грн.

В минувшем году по итогам 10 месяцев дефицит госбюджета составил 29,83 млрд грн, в том числе по общему фонду — 56,23 млрд грн. В том числе в октябре-2017 госбюджет был сведен с дефицитом 13,6 млрд грн, в том числе по общему фонду — 12,6 млрд грн.

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Согласно данным Госказначейства, низкие показатели дефицита этого года вызваны невыполнением плана внешних заимствований по общему фонду: вместо 90,3 млрд грн было привлечено всего 19,45 млрд грн (в октябре — 0) при погашении 37,14 млрд грн (почти 1 млрд грн).

По внутренним заимствованиям ситуация была ближе к плановой: из намеченных за 10 месяцев 144,5 млрд грн было привлечено 140,72 млрд грн (в октябре — 24,62 млрд грн) при погашении 145,53 млрд грн (29,02 млрд грн).

Еще одной причиной недовыполнения плана финансирования госбюджета стали низкие поступления от приватизации — всего 0,14 млрд грн при плане на этот период 10,74 млрд грн.

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Среда, 28 ноября 2018
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