Трамп заявил, что не пытался оставить Украину без американского оружия

Президент США Дональд Трамп заявил в направленных им письменных ответах на вопросы спецпрокурора Роберта Мюллера, что во время предвыборной гонки 2016 года не был осведомлен об изменениях в программе Республиканской партии относительно поставок вооружений Украине. Об этом сообщил в среду телеканал ABC.

По сведениям его источников, на прошлой неделе американский лидер отправил ответы на вопросы Мюллера. Спецпрокурора, в частности, интересовало, какую роль Трамп сыграл в изменении в июле 2016 года положений предвыборной программы Республиканской партии относительно представлений Вашингтоном вооружений Украине. Как отмечает телеканал, президент США заверил Мюллера, что, насколько помнит, он не был осведомлен об изменениях в документе.

Как сообщалось ранее в американских СМИ, из проекта политической платформы Республиканской партии, утвержденной в июле 2016 года, было удалено положение о необходимости передачи американских вооружений Украине. В документе остались лишь слова о том, что республиканцы выступают за "оказание надлежащего содействия вооруженным силам Украины". Это, в частности, подтвердил на встрече с журналистами во время съезда полковник ВВС в отставке Сэм Кловис, являвшийся в то время одним из ключевых политических советников Трампа. Кловис уточнил, что это было сделано по настоянию предвыборного штаба Трампа, который тогда был кандидатом в президенты США от республиканцев.

Политические оппоненты президента США утверждают, что изменение программы республиканцев якобы может являться подтверждением наличия связей между предвыборным штабом Трампа и Россией. Расследованием на этот счет занимается уже больше года Мюллер. В ходе данного разбирательства был предъявлен ряд обвинений, в том числе гражданам России, а также пяти американцам и одному голландцу.

Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также опровергает утверждения о попытках воздействия на ход выборов в США.