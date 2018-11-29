СМИ написали о деталях будущей встречи Путина и Трампа на саммите G20

Встреча президента Владимира Путина с его американским коллегой запланирована на 14:30 GMT (16:30 по Киеву) 1 декабря на полях саммита G20 в Аргентине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальные документы Кремля.
По сведениям «РИА Новости», ссылающегося на источник в одной из делегаций, встреча президента США Дональда Трампа и Путина пройдет в это же время. Согласно информации собеседника агентства, на нее отведено чуть более двух часов.
Отметим, ранее Дональд Трапм говорил о том, что может отменить встречу с Путинным из-за инцидента в Керченском проливе.
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