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Чехия больше не будет рассматривать запросы на предоставление убежища от граждан Украины

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Чехия больше не будет рассматривать запросы на предоставление убежища от граждан Украины

Министерство внутренних дел Чехии расширило список безопасных стран, включив в него, в частности, Украину. Об этом сообщил на своей странице в Facebook посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис, ссылаясь на заявление министра внутренних дел Чехии Яна Гамачека.

«Согласно проведенному нами анализу, Украина относится к странам, где Конституция обеспечивает основополагающие права и свободы, включая свободу передвижения, поэтому мы не видим причин для того, чтобы не включить ее в список безопасных стран», — сказал Гамачек в комментарии газете Pravo, опубликованном сегодня в печатной версии издания.

С главой МВД согласился и заместитель председателя Комитета по иностранным делам Палаты депутатов парламента Чехии Ян Липавский: «Введение военного положения в некоторых регионах Украины сроком на один месяц не является препятствием для того, чтобы мы считали Украину безопасной страной».

Список безопасных стран используется при рассмотрении просьб о предоставлении политического убежища.

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Отныне заявления на получение убежища в Чехии будут рассматриваться только от тех граждане Украины, которые прибыли из оккупированных Россией украинских регионов — Автономной Республики Крым и ОРДЛО. Обращение граждан из других регионов Украины автоматически будут считаться безосновательными.

Чехия
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