Украинские банки впервые за 5 лет могут выйти в плюс

Впервые с 2013 года банковский сектор Украины может выйти на прибыльную деятельность. Об этом на своей странице в Facebook сообщила первый заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова.
«По последним данным, прибыль банков за 10 месяцев этого года вырос в 7 раз и составляет уже 14,8 млрд гривен. За октябрь прибыль составила 3,9 млрд гривен», — заявила Рожкова.
«По объективным причинам возврат к прибыльности: значительный рост как процентных так и комиссионных доходов банков. И конечно, рекордно низкие расходы на формирование резервов в этом году», — сообщила она.
«За 10 месяцев сектор сформировал резервов на 21,4 млрд гривен, на 25% меньше год к году», — подытожила заместитель главы НБУ.
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