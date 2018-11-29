Встреча Трампа и Путина на полях G20, скорее всего, состоится

Глава администрации США Дональд Трамп полагает, что между ним и президентом России Владимиром Путиным скорее всего состоится двусторонняя встреча на полях саммита Группы двадцати в Аргентине. Президент США сообщил об этом в четверг, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме перед вылетом в Буэнос-Айрес.
«Я, вероятно, буду встречаться с президентом Путиным. Мы не отказывались от этой встречи. Я думал об этом, но мы бы хотели, чтобы она состоялась. Думаю, что сейчас очень хорошее время, чтобы провести встречу», — заявил руководитель американской администрации.
«Я получу в самолете на пути в Буэнос-Айрес полный доклад относительного этого (то есть недавнего инцидента в Керченском проливе), и это определит, как я поступлю», — добавил Трамп.
Напомним, ранее Трамп заявлял, что может отменить встречу именно из-за инцидента в Керченском проливе.
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