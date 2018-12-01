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Десятки людей задержаны во время манифестаций в Париже

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Десятки людей задержаны во время манифестаций в Париже

Число задержанных во время столкновений с полицией в центре Парижа составляет 39 человек. Об этом глава МВД Франции Кристоф Кастанер сообщил в субботу в Twitter.

«Наши силы правопорядка встречают и отгоняют погромщиков: уже 39 задержаний», — написал он. По словам Кастанера, лишь 200 протестующих прошли все необходимые процедуры контроля, чтобы попасть на перекрытую часть Елисейских полей, в то время как «1,5 тыс. нарушителей спокойствия, находящихся за пределами периметра, пришли, чтобы драться».

Официальный представитель префектуры столичной полиции Жоана Примвер в эфире телеканала BFM сообщила о 60 задержанных. «По имеющимся данным, в результате столкновений пострадали десять человек. Среди них трое — служащие полиции», — также заявила она.

На кадрах прямой трансляции видно, что агрессивно настроенные манифестанты регулярно предпринимают попытки прорвать оцепление, забрасывают полицейских булыжниками и обливают желтой краской. В ответ полицейские применяют газовые и свето-шумовые гранаты, а также водометы, чтобы отогнать особо агрессивных манифестантов.

Кроме того, протестующие оккупировали соседние с Елисейскими полями улицы, где демонтировали ограждения с мест строительных работ, а также элементы дорожной инфраструктуры для создания импровизированных баррикад. Также они снимают с витрин кафе и магазинов установленные ранее деревянные щиты, предназначенные как раз для защиты от радикалов и мародеров. Однако полиция при помощи спецтехники оперативно расчищает загроможденные участки и отгоняет не в меру активных манифестантов от заведений.

Во многих других городах по всей Франции сотни человек вышли на акции протеста — они, в отличие от парижских, проходят мирно. Особенно активны южные регионы, где в субботу солнечная погода, особенно в таких городах, как Марсель и Ницца. Радиостанция France Bleu сообщила о пикете перед зданием Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге, а также о массовой акции протеста в аэропорту города Нант. Информации о нарушении работы аэропорта пока не поступало.

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Во Франции с 17 ноября проходят массовые акции протеста против роста цен на автомобильное топливо, участники акций носят желтые светоотражающие жилеты для автомобилистов. В минувшую субботу, 24 ноября, по данным главы МВД Франции, в манифестациях в стране приняли участие около 103 тыс. человек, в общей сложности на территории страны было организовано более 1,5 тыс. акций протеста.

Франция, Желтые жилеты
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