В Тбилиси задержали семерых украинцев за незаконный оборот оружия

В Тбилиси задержали семерых граждан Украины, сообщает грузинский «Первый канал» со ссылкой на МВД.

По данным ведомства, они задержаны на основании ст. 236 УК Грузии, предусматривающей отвественность за незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Их задержали в гостинице «Альянс». По информации СМИ, среди задержанных — грузинский военный Лука Чхетия, воевавший в батальоне «Донбасс». Якобы он собирался присутствовать на акции объединенной оппозиции в Тбилиси, которая запланирована на 2 декабря.

Ранее телеканал «Рустави-2» сообщал, что задержаны пятеро украинцев. Трое из них проживали в отеле «Альянс» с 27 ноября, позднее к ним присоединились еще двое. По сведения телеканала, следственные действия на месте проводились около семи часов.