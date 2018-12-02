Путин рисовал для Макрона и Меркель схемы инцидента в Керченском проливе

Президент РФ Владимир Путин на встречах с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель на саммите G20 подробно описывал инцидент, произошедший в Керченском проливе, рисовал схему произошедшего. Об этом сообщил в интервью телеканалу «Россия-1» помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Я могу сказать, что в ходе бесед и с Макроном, и с Меркель президент достаточно подробно рассказывал то, что произошло недалеко от Керчи. Да, он именно рисовал схемы, показывая, как провокационно действовали украинские военные», — заявил он.

Напомним, что 25 ноября против кораблей Военно-морских сил Украины в Керченском проливе было применено оружие, трое военнослужащих ВМС Украины получили легкие ранения. Корабли были захвачены и доставлены в Керчь. Российская сторона назвала случившееся провокацией, международное сообщество осудило действия РФ.