Грузинская оппозиция оспорит в суде итоги президентских выборов

Проигравший выборы кандидат в президенты Грузии от оппозиционного объединения «Сила в единстве» Григол Вашадзе заявил, что намерен через суд добиваться аннулирования итогов голосования.

Независимый кандидат Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия «Грузинская мечта», ранее победила на выборах президента, ее соперником был оппозиционер Григол Вашадзе.

«Эти выборы и их итоги нелегитимны. Мы не признаем выборы проведенными. Наши юристы готовят соответствующий иск в суд, мы будем добиваться признания недействительными итогов выборов», — заявил Вашадзе на митинге в Тбилиси.

Он добавил, что оппозиция предлагает руководству создать рабочую группу и провести с ней «цивилизованные консультации».

«Мы даем властям время до 16 декабря. От этого будут зависеть наши дальнейшие шаги», — добавил он.

Акция оппозиции прошла сегодня а центральном проспекте Руставели в Тбилиси. Ранее оппозиционеры заявили, что в воскресенье не планируют революцию, а лишь проведение мирной манифестации.