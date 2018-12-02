У задержанных в Грузии граждан Украины изъяли оружие и боеприпасы

У семерых ранее задержанных в Грузии граждан Украины изъяли огнестрельное оружие и боеприпасы, говорится в заявлении грузинского МВД.

Среди изъятого оружия были пистолеты «Беретта», «Макаров», автоматическая винтовка и различные боеприпасы.

Напомним, что ранее стало известно о задержании в результате спецоперации МВД Грузии семи граждан Украины в гостинице в Тбилиси по подозрению в незаконном обороте оружия и боеприпасов (на основании ст. 236 УК Грузии). СМИ сообщали, что среди задержанных — грузинский доброволец Лука Чхетия, воевавший в батальоне «Донбасс».