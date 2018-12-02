В Украину идет потепление

В ближайшие сутки, 3 декабря, на территорию Украины начнет поступать относительно теплый воздух из запада, сообщает в воскресенье Укргидрометцентр.
3 декабря в Украине будет без осадков, лишь в западных областях днем небольшой мокрый снег и дождь. Ночью и утром в западной части местами туман. На дорогах страны гололедица. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с, в Карпатах отдельные порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 7-12°, местами в центральных и восточных областях 13-15° мороза, днем 0-5° мороза; в западных и южных областях ночью 1-6° мороза, днем 0-5° тепла.
В Киеве — без осадков, на дорогах гололедица, температура ночью 7-9° мороза, днем 0-2° мороза.
По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 03 декабря самая высокая температура днем была 10,7 в 1953г., самая низкая ночью −19,8 в 1998г.
На 4 декабря синоптики прогнозируют в западных областях мокрый снег и дождь, местами гололед, на остальной территории без осадков. Ночью и утром местами туман. На дорогах гололедица. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура в восточной части ночью 6-11 ° мороза, днем 0-5 ° мороза, на остальной территории ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла, днем в южных и западных областях до 6 тепла.
В Киеве 4 декабря без осадков. На дорогах гололедица. Ночью, утром местами туман. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью и днем около 0° .
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016