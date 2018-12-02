В Украину идет потепление

В ближайшие сутки, 3 декабря, на территорию Украины начнет поступать относительно теплый воздух из запада, сообщает в воскресенье Укргидрометцентр.

3 декабря в Украине будет без осадков, лишь в западных областях днем небольшой мокрый снег и дождь. Ночью и утром в западной части местами туман. На дорогах страны гололедица. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с, в Карпатах отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 7-12°, местами в центральных и восточных областях 13-15° мороза, днем 0-5° мороза; в западных и южных областях ночью 1-6° мороза, днем 0-5° тепла.

В Киеве — без осадков, на дорогах гололедица, температура ночью 7-9° мороза, днем 0-2° мороза.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 03 декабря самая высокая температура днем была 10,7 в 1953г., самая низкая ночью −19,8 в 1998г.

На 4 декабря синоптики прогнозируют в западных областях мокрый снег и дождь, местами гололед, на остальной территории без осадков. Ночью и утром местами туман. На дорогах гололедица. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура в восточной части ночью 6-11 ° мороза, днем 0-5 ° мороза, на остальной территории ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла, днем в южных и западных областях до 6 тепла.

В Киеве 4 декабря без осадков. На дорогах гололедица. Ночью, утром местами туман. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью и днем около 0° .