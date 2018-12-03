Поток граждан России в Украину сократился вдвое

Поток граждан Российской Федерации, приезжающих на Украину, сократился вдвое. Об этом сообщил в понедельник спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.
«За выходные поток россиян на Украину сократился вдвое»,- цитирует его слова телеканал «112. Украина». При этом Демченко уточнил, что ранее из России ежедневно въезжали на Украину до трех тысяч человек. За предыдущие сутки на Украину не пустили более 50 граждан РФ, так как «они не смогли подтвердить цель своей поездки», добавил он.
Демченко также заявил, что Россия не разрешила въезд в страну 150 украинцам. Он утверждает, что во въезде «отказывают безосновательно, не поясняя причин».
Напомним, что после введения в ряде регионов страны военного положения пограничники перешли на несение службы в усиленном режиме, а глава Госпогранслужбы Украины Петр Цигикал заявил, что в страну не пускают граждан России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.
С россиянами на границе проводят подробные беседы, за исключением тех, кто имеет дипломатический статус, обслуживающего персонала транспортных средств, тех, у кого есть документы о постоянном или временном проживании на Украине, а также тех, кто едет с поездками гуманитарного характера.
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