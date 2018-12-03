В РФ сообщили, что телефонный разговор Путина с Порошенко пока не планируется

Президент России Владимир Путин в ближайшие дни не планирует телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко. Об этом заявил российским журналистам пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
«Я могу только подтвердить, что действительно до сих пор после инцидента (захвата украинских моряков в Керченском проливе— Ред.) телефонного разговора между Путиным и Порошенко не было и в настоящий момент, насколько мне известно, в грядущие дни такого разговора не планируется», — сказал Песков.
Отвечая на вопрос, насколько сейчас необходима встреча в нормандском формате (Германия, РФ, Украина, Франция), представитель Кремля напомнил, что «четверка» «занимается реализацией минских договоренностей». «Провокация украинской стороны в российских территориальных водах вряд ли относится к измерению минских договоренностей», — считает Песков.
28 ноября помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что запрос со стороны Украины на проведение телефонного разговора Путина и Порошенко был, но разговор не состоялся. Президент Украины в свою очередь утверждал, что пытался связаться с российским лидером, но безуспешно.
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