В Учебных центрах ВСУ начались сборы оперативного резерва первой очереди

В понедельник, 3 декабря, в Учебных центрах Вооруженных сил Украины начались сборы оперативного резерва первой очереди, которые продлятся до 20 суток, сообщает Управление по связям с общественностью ВСУ.
«В частности, предусматривается проведение бригадных тактических учений, продолжительностью до 10 суток на полигонах в Херсонской, Запорожской областях. Также в учебных центрах — проведены дополнительные мероприятия по созданию соответствующих бытовых условий для размещения военнообязанных и обеспечения их качественной подготовки. Сборы, которые начались сегодня, 3 декабря, с военнослужащими оперативного резерва первой очереди боевых частей продлятся до 20 суток», — говорится в обнародованном в понедельник на странице Генштаба ВСУ в соцсети «Фейсбук» сообщении.
Вместе с тем, отмечается в информации, в рамках военной стажировки предусмотрено привлечение курсантов вузов для выполнения обязанностей на должностях командиров и инструкторов учебных взводов.
Также уточнен формат использования мобилизационного резерва для доукомплектования боевых бригад, восстановление обученности тех, чьи должности определяют боеспособность, а также для военных частей территориальной обороны.
«Подчеркиваем, что все перечисленные мероприятия планируется завершить так, чтобы дать возможность всем военнообязанным вернуться в свои дома в канун католического Рождества и встретить его в кругу семьи», — говорится в сообщении.
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