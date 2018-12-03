Силовики пришли с обысками сразу в несколько епархий УПЦ

Правоохранители проводят обыски в зданиях, принадлежащих епархиям УПЦ Московского патриархата. Об этом сообщила пресс-секретарь ГУНП в Житомирской области Алла Ващенко, передает местное издание Житомир.info.

«В рамках расследования уголовного производства, начатого по статье 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии — ред.), 3 декабря работники следственного управления ГУНП в Житомирской области вместе с работниками СБУ проводят 8 санкционированных обысков в Киеве, Житомире, Овруче и Коростене. Обыски проводятся в зданиях, помещениях и частных домах», — сказала она.

Как стало известно, обыски проводят в помещениях, принадлежащих Житомирской и Новоград-Волынской епархии и Овручско-Коростенский епархии Украинской православной церкви.

В управлении Службы безопасности Украины в Житомирской области подтвердили участие сотрудников СБУ в обысках, которые проводят работники следственного управления ГУНП.

Напомним, что до этого Служба безопасности Украины проводила следственные действия по месту жительства настоятеля Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры Павла.