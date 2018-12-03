Bitcoin опять падает – минус 6,5% за сутки

Вечером 3 декабря стоимость Bitcoin резко снизилась на $150 — криптовалюта подешевела с $4030 до $3880. За прошедшие сутки актив подешевел на 6,5%. За это же время цена XRP опустилась на 4,8%, Ethereum — на 7,5%. Общая капитализация индустрии упала на 7,5% — с $134 млрд до $124 миллиардов.
Аналитики прогнозируют, что в ближайшее время стоимость биткоина продолжит снижаться, так как инвесторы теряют доверие к активу и выводят деньги с рынка.
В то же время основатель Fundstrat Том Ли верит в перспективы цифровых денег, по его мнению, через 10 лет цена биткоина теоретически может достигнуть отметки в $10 миллионов. Глава Galaxy Digital Майк Новограц считает, что в 2019 г. первая криптовалюта будет стоить больше $20 000.
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