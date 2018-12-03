Украина в этом году почти на четверть снизила импорт газа

Украина в январе-ноябре 2018 года сократила импорт природного газа на 22,8% — на 2,982 млрд кубометров — по сравнению с аналогичным периодом 2017 года — до 10,112 млрд кубометров. Об этом свидетельствуют данные АО «Укртрансгаз».

По расчетам агентства «Интерфакс-Украина», в том числе, со стороны Словакии за этот период поступило 6,231 млрд кубометров газа (-32,6% к январю-ноябрю-2017), Венгрии — 3,223 млрд кубометров (+19,3%), Польши — 657,1 млн кубометров (-43%).

В ноябре-2018 импорт составил 971,2 млн кубометров газа, что на 26,2% меньше, чем в ноябре-2017 (1,316 млрд кубометров).

При этом Украина уже более трех лет (с 26 ноября 2015 года) не импортирует природный газ по контракту с ПАО «Газпром», закупая ресурс исключительно на своей западной границе.