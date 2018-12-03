Луценко сообщил, что все заказчики и организаторы убийства Гандзюк установлены

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что следствие установило всех заказчиков и организаторов нападения на советницу мэра Херсона, общественную активистку Екатерину Гандзюк, которое привело к ее смерти.

«В этом процессе уже объявлено о подозрении помощнику одного из народных депутатов и думаю, что в ближайшее время мы огласим еще ряд подозрений, которые окончательно покажут круг лиц, причастных к заказу, организации и исполнению этого преступления», — сказал он в интервью телеканалу ICTV.

Юрий Луценко отметил, что есть «несколько десятков версий» этого преступления, но на данный момент следствие сходится на том, что найдена основная версия. «И мы видим мотив — это активность Гандзюк против одной из крупных коррупционных схем местной власти. И все, кто заказал это убийство, кто его организовывал, нами установлены», — подчеркнул генпрокурор.

Напомним, что 31 июля 2018 года утром в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой Екатерину Гандзюк возле ее дома. 4 ноября Гандзюк скончалась.