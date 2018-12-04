SpaceX Илона Маска запустила Falcon 9 с более чем 60 спутниками

Компания SpaceX в понедельник осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9, на борту которой находятся более 60 микроспутников, предназначенных для использования компаниями и правительственными структурами 17 стран.
Запуск с базы ВВС Ванденберг (штат Калифорния) состоялся в 10:34 по времени Западного побережья США (20:34 по Киеву). Трансляция велась на сайте SpaceX.
Речь идет о 64 микроспутниках, запускаемых на низкую солнечно-синхронную орбиту (высота 600-800 км) по заказу ряда госструктур и коммерческих предприятий из ряда стран, включая США, Австралию, Бразилию, Великобританию, Германию, Индию, Испанию, Италию, Казахстан, Канаду, Южную Корею.
Более 20 выводимых на орбиту аппаратов будут обеспечивать нужды различных высших учебных заведений и исследовательских институтов. В число компаний, спутники которых запущены с помощью Falcon 9, входят Astrocast, Helios Wire, Honeywell Aerospace, NovaWurks.
Один из микроспутников запущен в рамках проекта одной из частных американских школ, который получил грант NASA. Цель эксперимента заключается в проверке степени выживаемости определенных видов бактерий в открытом космосе.
Запуск Falcon 9 изначально был назначен на 19 ноября, однако переносился несколько раз. Как сообщили в SpaceX, это было связано с необходимостью проведения дополнительных проверок ракеты-носителя.
Позднее стало известно, что SpaceX успешно осуществила управляемую посадку первой ступени ракеты-носителя Falcon 9 на морскую платформу после запуска. Ступень приземлилась на плавучей платформе в Тихом океане около побережья Калифорнии. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Twitter SpaceX.
SpaceX также намеревалась осуществить захват еще одного элемента ракеты - головного обтекателя. Он должен был приземлиться на гигантскую сеть, натянутую на специально оборудованном судне в Тихом океане. Как сообщил глава SpaceX Илон Маск в своем Twitter, операцию не удалось провести так, как было запланировано: обтекатель пролетел мимо сети и упал в воду.
При этом, по словам Маска, падение было мягким, и элемент удастся спасти. Его части будут подобраны специалистами SpaceX и использованы при последующих запусках, уточнил Маск. "План заключается в том, чтобы высушить их и запустить снова", - пояснил глава компании.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016