SpaceX Илона Маска запустила Falcon 9 с более чем 60 спутниками

Компания SpaceX в понедельник осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9, на борту которой находятся более 60 микроспутников, предназначенных для использования компаниями и правительственными структурами 17 стран.

Запуск с базы ВВС Ванденберг (штат Калифорния) состоялся в 10:34 по времени Западного побережья США (20:34 по Киеву). Трансляция велась на сайте SpaceX.

Речь идет о 64 микроспутниках, запускаемых на низкую солнечно-синхронную орбиту (высота 600-800 км) по заказу ряда госструктур и коммерческих предприятий из ряда стран, включая США, Австралию, Бразилию, Великобританию, Германию, Индию, Испанию, Италию, Казахстан, Канаду, Южную Корею.

Более 20 выводимых на орбиту аппаратов будут обеспечивать нужды различных высших учебных заведений и исследовательских институтов. В число компаний, спутники которых запущены с помощью Falcon 9, входят Astrocast, Helios Wire, Honeywell Aerospace, NovaWurks.

Один из микроспутников запущен в рамках проекта одной из частных американских школ, который получил грант NASA. Цель эксперимента заключается в проверке степени выживаемости определенных видов бактерий в открытом космосе.

Запуск Falcon 9 изначально был назначен на 19 ноября, однако переносился несколько раз. Как сообщили в SpaceX, это было связано с необходимостью проведения дополнительных проверок ракеты-носителя.

Позднее стало известно, что SpaceX успешно осуществила управляемую посадку первой ступени ракеты-носителя Falcon 9 на морскую платформу после запуска. Ступень приземлилась на плавучей платформе в Тихом океане около побережья Калифорнии. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Twitter SpaceX.

SpaceX также намеревалась осуществить захват еще одного элемента ракеты - головного обтекателя. Он должен был приземлиться на гигантскую сеть, натянутую на специально оборудованном судне в Тихом океане. Как сообщил глава SpaceX Илон Маск в своем Twitter, операцию не удалось провести так, как было запланировано: обтекатель пролетел мимо сети и упал в воду.

При этом, по словам Маска, падение было мягким, и элемент удастся спасти. Его части будут подобраны специалистами SpaceX и использованы при последующих запусках, уточнил Маск. "План заключается в том, чтобы высушить их и запустить снова", - пояснил глава компании.