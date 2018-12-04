В УПЦ заявляют о предвзятости власти и намерены жаловаться международному сообществу

В Украинской православной церкви заявляют о намерениях обжаловать проводимые Службой безопасности Украины (СБУ) обыски в храмах и по месту жительства священников, сообщается на официальном сайте УПЦ (МП).
«Мы внимательно следим за ситуацией, действия правоохранительных органов будем оспаривать и обращаться к международному сообществу», — заявид председатель юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов.
Он отметил предвзятость в действиях правоохранительных органов. «Они ищут религиозную вражду там, где ее нет. В то же время предпочитают не замечать очевидных фактов разжигания религиозной вражды, которые звучат из уст должностных лиц государства, чиновников и СМИ в отношении Украинской православной церкви», — сказал председатель юридического отдела УПЦ (МП).
«Обвинения в адрес священнослужителей в разжигании религиозной вражды являются безосновательными и надуманными», — убежден он.
Бахов предполагает, что «действуют правоохранительные органы по указанию, для того, чтобы заставить епископат УПЦ к участию в т.н. объединительном соборе».
Как сообщалось, в понедельник в ряде объектов УПЦ (МП) в Житомире, Коростене, Овруче Житомирской области и в Киеве проводились обыски в рамках расследования уголовного производства по ст.161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).
30 ноября 2018 года сотрудники СБУ провели обыски по месту проживания наместника Киево-Печерской лавры митрополита УПЦ (МП) Павла в рамках дела о разжигании межконфессиональной вражды (ст.161 УК Украины).
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