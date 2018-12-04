Миллиардер судится с Минфином США из-за включения его в список «российских олигархов»

Миллиардер российского происхождения Валентин Гапонцев подал в суд округа Колумбия иск к Минфину США и его главе Стивену Мнучину из-за включения его в список российских «олигархов» в так называемом «кремлевском докладе». Иск доступен в базе данных суда, первым на него внимание обратил Forbes.

В жалобе, составленной юридической фирмой Norton Rose Fulbright, Гапонцев и его фирма IPG Photonics, занимающаяся производством фотонных лазеров, требует от суда объявить решение Мнучина и Минфина незаконным, исключить фамилию бизнесмена из списка «олигархов» и оплатить судебные издержки и гонорар адвокатам.

Список «олигархов» был опубликован вместе с несекретной частью «кремлевского доклада», который Минфин США составил в соответствии с требованиями закона CAATSA («О противодействии противникам Америки»). В публичной части отчета ничего не говорилось о введении санкций против фигурантов списка, в который Минфин США включил всех российских бизнесменов, чье состояние Forbes оценил более чем в $1 млрд. Вся остальная информация о бизнесменах — близость к президенту Владимиру Путину, источники происхождения капитала, «индексы коррупции» и др. — осталась в секретной части доклада. В апреле санкции были введены только против семи фигурантов списка «олигархов».

По мнению Гапонцева, список, представленный Минфином США, говорит о том, что в ведомстве не провели серьезного расследования. «Вместо этого казначейство фактически перепечатало список российских миллиардов журнала Forbes от 28 марта 2017 года», — говорится в жалобе бизнесмена.

Гапонцев является гражданином США, а основанная им компания — IPG Photonics — уже почти двадцать лет работает в Массачусетсе, где у нее более 2 тыс. сотрудников. В 2018 году американская версия журнала Forbes поставила Гапонцева на 791 место в списке богатейших американцев с состоянием $3 млрд, отмечается в иске.

Включение бизнесмена в список «олигархов» «нанесло ущерб компании, которую он возглавляет», настаивает в жалобе сам Гапонцев. В частности, контрагенты IPG Photonics сообщили ей о том, что компания была помечена как состоящая в санкционном списке. «Как минимум один контрагент предположил, что IPG Photonics запретили вести бизнес с американскими гражданами и компаниями, — говорится в жалобе. — Американские правительственные чиновники и контрагенты рассказали IPG Photonics о том, что, по их мнению, они больше не могут работать с компанией из-за включения Гапонцева в список «олигархов». Кроме того, система проверки комплаенса компании Visual Compliance сочла IPG Photonics проблемной фирмой.

98% активов Гапонцева расположены в США, сказано в иске, через трасты он контролирует 31% IPG Photonics. Прибыль компании в 2017 году составила $1,4 млрд. В 2011 году IPG Photonics контролировала 80% мирового рынка волоконных лазеров большой мощности, которые используются для сварки, резки, гравировки и других видов обработки металлов. Производственные площадки у компании есть в США (в Оксфорде), в Германии и в России, писал Forbes.