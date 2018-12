Или «настоящая» или никакая: Трамп рассказал о сделке с Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил, что верит в прекращение торговой войны с Китаем и заключение «настоящей сделки», поскольку Пекин не хочет повышения тарифов. В то же время президент поставил ультиматум: он будет заключать только «настоящую сделку», или ее не будет вовсе.

«Мы или заключим настоящую сделку с Китаем, или ее не будет вообще. В этом случае мы будем взимать значительные пошлины с товаров, прибывающих в США из Китая», — написал Трамп в Twitter. В то же время он выразил уверенность, что соглашение будет достигнуто, сейчас или в будущем. «Китай не хочет пошлин!» — заключил Трамп.

В Министерстве коммерции и торговли Китая охарактеризовали прошедшие консультации как успешные и выразили готовность «чем раньше, тем лучше» воплотить в жизнь пункты, по которым уже достигнуто согласие с обеих сторон. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства. Китайская команда намерена активно взаимодействовать с США на переговорах, на которые отвели 90 дней, в соответствии с дорожной картой и графиком. «Китай будет воплощать в жизнь конкретные пункты, по которым уже достигнут консенсус, и чем раньше это произойдет, тем лучше», — заявил представитель китайской делегации.

We are either going to have a REAL DEAL with China, or no deal at all - at which point we will be charging major Tariffs against Chinese product being shipped into the United States. Ultimately, I believe, we will be making a deal - either now or into the future....