Или «настоящая» или никакая: Трамп рассказал о сделке с Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил, что верит в прекращение торговой войны с Китаем и заключение «настоящей сделки», поскольку Пекин не хочет повышения тарифов. В то же время президент поставил ультиматум: он будет заключать только «настоящую сделку», или ее не будет вовсе.
«Мы или заключим настоящую сделку с Китаем, или ее не будет вообще. В этом случае мы будем взимать значительные пошлины с товаров, прибывающих в США из Китая», — написал Трамп в Twitter. В то же время он выразил уверенность, что соглашение будет достигнуто, сейчас или в будущем. «Китай не хочет пошлин!» — заключил Трамп.
В Министерстве коммерции и торговли Китая охарактеризовали прошедшие консультации как успешные и выразили готовность «чем раньше, тем лучше» воплотить в жизнь пункты, по которым уже достигнуто согласие с обеих сторон. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства. Китайская команда намерена активно взаимодействовать с США на переговорах, на которые отвели 90 дней, в соответствии с дорожной картой и графиком. «Китай будет воплощать в жизнь конкретные пункты, по которым уже достигнут консенсус, и чем раньше это произойдет, тем лучше», — заявил представитель китайской делегации.
We are either going to have a REAL DEAL with China, or no deal at all - at which point we will be charging major Tariffs against Chinese product being shipped into the United States. Ultimately, I believe, we will be making a deal - either now or into the future....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 декабря 2018 г.
После саммита G20 в Буэнос-Айресе Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин провели двухчасовые переговоры, в ходе которых договорились не вводить новые тарифы по крайней мере в течение 90 дней, которые уйдут на выработку нового соглашения.
Ранее Вашингтон объявил о готовности приступить к новому раунду в торговой войне и ввести с 1 января тарифы размером 25% на китайские товары на общую сумму около $200 млрд. При этом в Вашингтоне предупредили, что пошлины все-таки вырастут, если в течение трех месяцев Китай и США не договорятся по ряду торговых вопросов.
Трамп после переговоров заявил, что ему удалось добиться от китайского руководства согласия на увеличение закупок сельскохозяйственной и промышленной продукции, произведенной в США. Причем речь идет об «очень существенных объемах», уточнили тогда в Белом доме.
Пересмотр торговых соглашений с Китаем был одним из главных предвыборных обещаний Дональда Трампа. Он называл их несправедливыми и невыгодными для Америки. Стороны уже несколько раз повышали тарифы на разные виды товаров, что дало повод говорить о начале торговой войны между Китаем и США.
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