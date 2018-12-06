В Тбилиси полиция задержала зятя президента Грузии

Полиция Тбилиси задержала двух человек по подозрению в незаконном хранении оружия и несообщении о преступлении. Об этом сообщается на сайте грузинского МВД.
Ведомство не приводит их имен, но телеканал «Рустави-2» уточняет, что один из задержанных — зять действующего президента Грузии Георгия Маргвелашвили — Миндия Гогочури.
Вместе с Гогочури задержали еще одного человека, который находился в розыске по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью.
Спецоперация прошла минувшей ночью в доме на улице Амашукели, где Гогочури арендовал квартиру. При обыске сотрудники полиции изъяли бронежилеты, а также обнаружили огнестрельное оружие — по данным телеканала, когда началась операция, подозреваемые выбросили его с балкона квартиры.
Миндия Гогочури не в первый раз становится героем криминальной хроники. В январе 2017 года он был ранен в результате вооруженного нападения в Тбилиси, в июле 2018 года он вновь получил огнестрельные ранения.
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