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Рада вдвое увеличила зону украинского контроля в Черном море

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Рада вдвое увеличила зону украинского контроля в Черном море

Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект о прилегающей зоне Украины, который фактически увеличивает территорию контроля в Черном море. За соответствующее решение в четверг проголосовали 244 депутата, сообщает УП.

«Принятие закона позволит расширить контролируемую территорию на море на 12 морских миль, создаст основания для существенного сокращения контрабандного трафика в Черном море, предупредит случаи нарушения государственной границы, положительно повлияет на безопасность в регионе и обеспечение экономического суверенитета Украины», — говорится в пояснительной записке.

Закон определяет, что прилегающая зона Украины составит 24 мили.

Международное законодательство позволяет государствам в пределах прилегающей зоны осуществлять контроль, необходимый для предотвращения нарушений таможенных, фискальных, иммиграционных и санитарных правил, а также для наказания за нарушение указанных правил.

Депутаты обращали внимание, что после аннексии Крыма Россия незаконно осуществляет там экономическую деятельность, выросли объемы контрабанды, Украина потеряла возможность эффективно контролировать судоходство.

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«На карте Черного моря появились зоны, которые из-за отсутствия соответствующего законодательства, не позволяющие предупреждать преступления, которые в том числе осуществляются через перевалку грузов в море, нарушение государственной границы Украины, в частности вражеской агентурой, разведывательно-диверсионными группа и т.д.», — говорится в пояснительной записке.

Черное море, отношения с Россией
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