Рада вдвое увеличила зону украинского контроля в Черном море

Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект о прилегающей зоне Украины, который фактически увеличивает территорию контроля в Черном море. За соответствующее решение в четверг проголосовали 244 депутата, сообщает УП.
«Принятие закона позволит расширить контролируемую территорию на море на 12 морских миль, создаст основания для существенного сокращения контрабандного трафика в Черном море, предупредит случаи нарушения государственной границы, положительно повлияет на безопасность в регионе и обеспечение экономического суверенитета Украины», — говорится в пояснительной записке.
Закон определяет, что прилегающая зона Украины составит 24 мили.
Международное законодательство позволяет государствам в пределах прилегающей зоны осуществлять контроль, необходимый для предотвращения нарушений таможенных, фискальных, иммиграционных и санитарных правил, а также для наказания за нарушение указанных правил.
Депутаты обращали внимание, что после аннексии Крыма Россия незаконно осуществляет там экономическую деятельность, выросли объемы контрабанды, Украина потеряла возможность эффективно контролировать судоходство.
«На карте Черного моря появились зоны, которые из-за отсутствия соответствующего законодательства, не позволяющие предупреждать преступления, которые в том числе осуществляются через перевалку грузов в море, нарушение государственной границы Украины, в частности вражеской агентурой, разведывательно-диверсионными группа и т.д.», — говорится в пояснительной записке.
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