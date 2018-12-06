Рада одобрила переход на трехлетнее бюджетное планирование

Верховная Рада в четверг приняла в целом закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины о внедрении среднесрочного бюджетного планирования» (№ 8044), которым ввела трехлетнее бюджетное планирование. Как передает «Интерфакс-Украина», «за» проголосовало 238 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

«Мы три года работали над тем, чтобы законодательно закрепить цивилизованный подход к бюджетному планированию в государстве. Это — главная реформа в сфере государственных финансов», — прокомментировала это решение министр финансов Оксана Маркарова на сайте ведомства.

Она напомнила, что в пилотном режиме такой подход успешно работал с 2017 года.

Минфин отметил, что принятый закон закрепляет норму, что государственный и гарантированный государством долг не может превышать 60% ВВП, а дефицит госбюджета — 3% ВВП. Помимо того государственные гарантии не будут превышать 3% планируемых доходов общего фонда госбюджета, а предельный объем дефицита госбюджета в законе о госбюджете не может быть больше объем дефицита в Бюджетной декларации.

Глава Минфина подчеркнула, что трехлетнее бюджетное планирование необходимо для обеспечения финансовым ресурсом стратегических приоритетов, а также повышения ответственности распорядителей бюджетов.

В принятом документе Минфин отвечает за составление Бюджетной декларации, определяющей бюджетную политику на последующие три года, и ежегодно совместно с другими главными распорядителями средств госбюджета обновляет ее и подает соответствующий проект Кабмину до 15 мая. Кабмин ежегодно, не позднее 1 июня года, своим постановлением одобряет обновленную Бюджетную декларацию. Парламент, в свою очередь, до 15 июля может принять проект постановления о Бюджетной декларации, которым принять ее к сведению и/или одобрить рекомендации Верховной Рады по бюджетной политике.

«Бюджетная декларация будет содержать общие предельные показатели расходов и предоставления кредитов, предельные показатели расходов и предоставления кредитов главных распорядителей бюджетных средств, а также оценку фискальных рисков», — отмечает Минфин.

Инструментом среднесрочного бюджетного планирования на местном уровне станут трехлетние местные финансовые планы, добавляет финансовое ведомство.