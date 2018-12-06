МВФ решит судьбу транша для Украины во второй декаде декабря

Заседание совета директоров Международного валютного фонда по вопросу выделения Украине кредита должно состояться во второй декаде декабря, еще до рождественских праздников. Об этом рассказал председатель НБУ Яков Смолий в интервью Reuters.
«Предварительные условия Украина выполнила — это принятие бюджета и пересмотр газовых тарифов до рыночных условий, поэтому заседание должно состояться до рождественских праздников, сейчас осталась чисто бюрократическая процедура, которую необходимо пройти», — сказал Смолий.
Он не уточнил, какую сумму Киев может получить как первый транш в рамках предварительно согласованной 14-месячной программы stand-by размером $3,9 миллиарда. В то же время, по его словам, поступления этих средств помогут центральному банку увеличить валютные резервы до $19,2 миллиарда с нынешних $17,8 миллиарда.
Напоминм, 5 декабря Кабинет министров Украины одобрил проект меморандума о сотрудничестве между Украиной и Международным валютным фондом. Теперь 14-месячную программу stand-by должен утвердить Совет МВФ.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016