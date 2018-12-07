В Киеве обнародовали новые тарифы на газ

Компания «Киевгаз» опубликовала новые тарифы на газ для населения, которые начали действовать с 1 ноября 2018 года. Об этом сказано на официальном сайте компании.

Так, обладатели счетчиков теперь будут платить не 6,96 грн за 1 куб. м (с НДС), как раньше, а 8,55 грн за 1 куб. м (с НДС). Таким образом тарифы выросли на 22,8%.

Тем, кто не пользуется счетчиком, стоит учесть, что в период отсутствия централизованного горячего водоснабжения населения норма потребления природного газа на газовую плиту устанавливается в размере 5,4 куб. м на человека в месяц.

Сообщается, что новые тарифы будут действовать до 31 декабря 2019 года.

Напомним, Кабмин на заседании 19 октября принял решение с 1 ноября 2018 года повысить цены на газ для населения на 23%, чтобы Украина могла получить кредит МВФ.