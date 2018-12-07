К концу года уже у половины населения планеты будет доступ к интернету

Человечество сделало важный шаг на пути к инклюзивному информационному обществу — к концу 2018 года в мире будет 3,9 млрд пользователей интернета, то есть больше половины населения планеты. Об этом заявил в пятницу в Женеве Международный союз электросвязи (МСЭ), являющийся специализированным учреждением ООН.
«По оценкам МСЭ, к концу 2018 года 51,2% населения Земли, или 3,9 млрд человек, будут пользователями интернета», — говорится в сообщении. В конце года бедует пройден 50-процентный порог в использовании всемерной сети, и это представляет собой важный шаг в направлении более инклюзивному глобальному информационному обществу. Вместе с тем, в мире все еще много людей, не имеющих возможности воспользоваться достижениями цифровой экономики.
В промышленно развитых странах, по данным МСЭ, число пользователей интернета с 2005 года выросло с 50,3% до 80,9%. В развивающихся странах рост за этот период был более быстрым — с 7,7% до 45,3%, в том числе в африканских странах — с 2,1% до 24,4%. В регионе СНГ к концу 2018 года пользователями интернета будут 71,3% жителей, в Северной и Южной Америке — 69,6%, в арабских странах — 54,7%.
Как отмечает МСЭ, сейчас «практически все население Земли — 96% — живет в зоне доступа мобильной цифровой сети». Доступ к интернету посредством 3G или более высокоскоростной сети имеют 90% жителей планеты. Компьютеры есть в 83,2% семей в развитых странах и 36,3% в развивающихся.
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