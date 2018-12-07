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Минфин назвал основные показатели госбюджета 2019 года

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Минфин назвал основные показатели госбюджета 2019 года


В законе «О Государственном бюджете Украины на 2019 год», который вступает в силу с 1 января, предусматривается повышение минимальной заработной платы до 4,173 тысячи гривен. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

В документе доходы сводного бюджета на 2019 год определены в сумме 1,306 трлн грн, в том числе по общему фонду сводного бюджета — 1,184 трлн грн.

Расходы сводного бюджета и предоставление кредитов на следующий год составляют 1,406 трлн грн, в том числе по общему фонду сводного бюджета — 1,262 трлн грн.

«Для обеспечения сбалансированности и стабильности бюджетной системы предельный объем дефицита государственного бюджета уменьшится до 2,28% ВВП (в 2018 году дефицит составлял 2,4%)», — говорится в сообщении Минфина.

Отмечается, что на выплаты пенсий в 2019 году предусмотрено 167,5 млрд грн.

С 1 января 2019 года состоится повышение минимальной заработной платы до 4173 грн. Размер прожиточного минимума в 2019 году по сравнению с 2018 годом вырастет на 9,4%.

В специальном фонде предусмотрены средства для Государственного дорожного фонда в сумме 50,4 млрд грн (из общего объема финансового ресурса на развитие дорог в 55,6 млрд грн), что на 17,5 млрд грн, или в 1,5 раза больше, чем аналогичные расходы 2018 года.

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В соответствии с документом, общий объем расходов на здравоохранение по сводному бюджету составляет 131,7 млрд грн, что на 15,3 млрд грн (на 13,1%) больше, чем соответствующие показатели текущего года. Сюда вошли расходы на реформу финансирования системы здравоохранения.

Минфин, бюджет
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Пятница, 7 декабря 2018
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