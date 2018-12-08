Илон Маск рассказал, как правильно произносить слово Tesla

В интервью телекомпании CBS Маск несколько раз назвал свою компанию «Тезла». В объяснении журналистке он заявил, что не всегда придает значение словам, однако сам произносит название марки через «з».
В сюжете, который был показан на CBS на заводе компании, Маск рассказал, что на название компании Tesla Motors он вместе с основателями компаниями приобрел у жителя Сакраменто за $75000. По его словам, он попросил своего сотрудника торговаться за название до успешного конца. «В итоге он сдался, и мы получили это название», — заявил Маск.
Издание Forbes в 2013 году указывало, что создателями Tesla Motors в Калифорнии в 2003 году были Томас Эберхард и Макс Тарпеннинг, а Маск в 2004 году был инвестором, получившим долю в бизнесе. Эберхард указывал, что Tesla Motors фактически прекратила свое существование во время финансового кризиса, и Маск ее спас.
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