Украина договаривается о безвизе с Южной Кореей

Спикер ВР Андрей Парубий надеется во время визита в Южную Корею прийти к финишному этапу обсуждения решения о безвизовом режиме с этой страной.

Об этом он сообщил в эфире телеканала «Рада», сообщает пресс-служба парламента.

Парубий отметил, что с понедельника будет находиться с визитом в Южной Корее.

«Мы на пороге важных решений», — сказал он и сообщил о намерениях «прийти к финишному этапу обсуждения решения о безвизе между Украиной и Южной Кореей».