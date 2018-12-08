Порошенко предлагает не пускать российские суда в порты Европы и США

Президент Петр Порошенко считает, что после агрессии РФ в Черном море российским судам должен быть запрещен вход в европейские и американские порты. Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу Fox News, сообщает в субботу пресс-служба президента.
По словам Порошенко, блокада, оккупация Азовского моря Россией имеет значительные экономические последствия.
«Мы не можем это принять — ни мы, ни Европейский Союз», — сказал президент, добавив, что это касается и Соединенных Штатов.
Он отметил, что проход через Керченский пролив заблокирован и для судов, которые ходят под флагами стран ЕС.
«В этой ситуации российским судам должен быть запрещен вход в европейские и американские порты», — подчеркнул Порошенко.
Он подчеркнул, что Украина готова к координации действий с партнерами в этом вопросе.
Напомним, что 25 ноября в Черном море пограничные катера ФСБ РФ захватили 2 украинских катера, 1 буксир и 24 моряков. Трое из них были ранены. Им предъявлены обвинения в нарушении границы.
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