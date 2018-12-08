В Париже во время протестов «желтых жилетов» развернули флаг ДНР

В Париже во время акции протестов «желтых жилетов» двое французов развернули флаг непризнанной ДНР. Фото опубликовано в Telegram-канале WarGonzo. На нем — французы Фабрис Сорлин и Ксавьер Моро. Оба внесены в базу «Миротворца».
Согласно информации на сайте «Миротворца», Ксавьер Моро приезжал на Донбасс для участия в качестве наблюдателя на непризнанных мировым сообществом выборах 11 ноября этого года. Фабрис Сорлин — лидер организации Dies Irae («Судный день»). Он также незаконно посещал неконтролируемые Киевом территории Донбасса, после чего активно освещал свою позицию во французских СМИ.
Напомним, что сегодня по Франции прокатилась очередная волна протестов «желтых жилетов». Уже сообщается о задержании полицией почти 500 человек.
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