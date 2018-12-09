Стало известно, когда МВФ примет решение по Украине

Заседание совета директоров Международного валютного фонда (МВФ) по вопросу сотрудничества с Украиной назначено на 18 декабря. Об этом сообщается на сайте Фонда.

Напомним, что Международный валютный фонд предварительно согласовал с украинскими властями новую 14-месячную программу stand-by объемом 3,9 млрд долл., которая подлежит утверждению Советом директоров Фонда.

29 ноября в МВФ сообщили, что Фонд ожидает завершения украинскими властями предварительных мер для новой программы к 10 декабря, после чего будет заседание Совета директоров для обсуждения этого вопроса.