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Facebook запретил публикации даже с намеками на секс

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Facebook запретил публикации даже с намеками на секс

Руководство социальной сети Facebook ввело новые ограничения для пользователей при обсуждении вопросов, связанных с «сексуальной эксплуатации взрослых». Как следует из новых положений, опубликованных на странице «Нормы сообщества», отныне социальная сеть не допускает «публикацию контента, который побуждает к половым контактам между взрослыми, способствует им или был создан с целью организации и координации таких контактов», передает dw.com.

Кроме того, Facebook ограничила «использование выражений сексуального характера, которые в определенных регионах из-за особенностей культуры могут расцениваться как домогательство и препятствовать общению с друзьями и сообществом в целом».

При этом в правилах указывается, что Facebook «понимает важность этой проблемы и поощряет ее обсуждение».

Отныне в профилях Facebook запрещено публиковать, помимо съемок половых актов, порнографии, эротических танцев или массажа также записи, содержащие «запрос, поиск или предложение полового акта, сексуальных партнеров, чатов или переписок с сексуальным подтекстом, изображения обнаженного тела».

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Запрет распространяется также и на тексты, содержащие «неявное сексуальное домогательство — упоминание полового акта наряду с одним или несколькими видами высказываний с эротическим подтекстом», включая «сексуально-провокационный сленг», «намеки с сексуальным подтекстом», «контент, который может явно изображать половой акт», «предложения или просьбы об участии в другой деятельности для взрослых» и многое другое.

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Комментарии (1)
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Sergey Lavidenko
Sergey Lavidenko 26 минут назад

офигеть.хорошо что я еще ВК пользуюсь.несмотря на тупой запрет порося шоколадного

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