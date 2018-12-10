Агентство Tokeninsight назвало лучшие криптовалютные биржи

Работу крупных криптовалютных бирж изучило аналитическое агентство Tokeninsight, фирма опубликовала обновленный ежеквартальный отчет, в котором назвала лучшие платформы для торговли цифровыми деньгами. Площадки оценивали по трем показателям: объемы торговли, безопасность и соблюдение требований законодательства, пишет Bitcoin.com.
Первое место в рейтинге компании заняла биржа Binance, за ней последовали Coinbase Pro, Huobi, Bitfinex и bitFlyer. По словам аналитиков, за последние три месяца количество посетителей на всех платформах снизилось, кроме южнокорейской Bithumb. Ее трафик увеличился, а сама площадка поднялась на 12 позицию в списке.
Рейтинг биржи OKEx был снижен из-за того, что она неоднократно в одностороннем порядке меняла правила работы. Также клиенты компании потерпели ненужные убытки перед хардфорком Bitcoin Cash из-за неправильных действий сотрудников платформы.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016