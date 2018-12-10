Агентство Tokeninsight назвало лучшие криптовалютные биржи

Работу крупных криптовалютных бирж изучило аналитическое агентство Tokeninsight, фирма опубликовала обновленный ежеквартальный отчет, в котором назвала лучшие платформы для торговли цифровыми деньгами. Площадки оценивали по трем показателям: объемы торговли, безопасность и соблюдение требований законодательства, пишет Bitcoin.com.

Первое место в рейтинге компании заняла биржа Binance, за ней последовали Coinbase Pro, Huobi, Bitfinex и bitFlyer. По словам аналитиков, за последние три месяца количество посетителей на всех платформах снизилось, кроме южнокорейской Bithumb. Ее трафик увеличился, а сама площадка поднялась на 12 позицию в списке.

Рейтинг биржи OKEx был снижен из-за того, что она неоднократно в одностороннем порядке меняла правила работы. Также клиенты компании потерпели ненужные убытки перед хардфорком Bitcoin Cash из-за неправильных действий сотрудников платформы.