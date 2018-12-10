Макрон встретился с политиками и представителями профсоюзов

Встреча между президентом Франции Эмманюэлем Макроном и представителями профсоюзов и политических партий началась а понедельник в Елисейском дворце. Кадры прибытия делегатов и начала встречи транслировали местные СМИ.
Сообщается, что в общей сложности на встречу прибыло 30-40 делегатов. Среди участников встречи также представители правительства, в том числе премьер-министр Эдуар Филипп, глава МВД Кристоф Кастанер, министр экологического перехода Франсуа де Рюжи и министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.
По итогам заседания президент должен выступить с обращением к нации. Заявление президента запланировано на 20:00 по местному времени (21:00 по Киеву). Как сообщила ранее министр труда Франции Мюриэль Пенико, Макрон намерен представить "конкретные и немедленные меры" для разрешения ситуации, связанной с протестными акциями "желтых жилетов".
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